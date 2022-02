Donna bloccata di notte in mezzo alla bufera, tratta in salvo dai Carabinieri

Nottata movimentata, a causa del maltempo, per i Carabinieri della stazione di Castiglione Messer Marino. La bufera di neve che si è abbattuta sul territorio dell’entroterra montano dal pomeriggio di ieri ha causato diversi problemi alla circolazione dei veicoli, soprattutto in orario notturno. E alle 22,30 circa di ieri sera, infatti, alla centrale operativa dei Carabinieri di Atessa è arrivata una richiesta di soccorso da parte di una donna rimasta bloccata sulla provinciale tra Castiglione e Montazzoli. La donna stava rincasando dal lavoro, ma a causa della forte bufera di neve che in quel momento azzerava la visibilità, è rimasta bloccata con l’auto sulla carreggiata. La stessa, prima di chiamare il 112, ha allertato un parente che si è messo in auto andandole incontro e rimanendo a sua volta bloccato in mezzo alla tormenta. Due persone in difficoltà, a serio rischio ipotermia.

Gli uomini della locale stazione Carabinieri, sia pure in quel momento liberi dal servizio, sono entrati immediatamente in azione per prestare soccorso. L’equipaggio, composto dal luogotenente Ivan Sammarone e dal vice brigadiere Antonio Sorge, ha raggiunto in pochi minuti le auto in difficoltà e ha soccorso i due occupanti. Messe in salvo le persone, il comandante ha richiesto l’intervento di un mezzo comunale al fine di rimuovere le due autovetture bloccate che altrimenti avrebbero rappresentato un ulteriore pericolo per la circolazione stradale già disagevole.

Al termine dell’intervento di soccorso un’altra richiesta di intervento, questa volta da frazione Padulo di Castiglione, dove una donna incinta, a termine gestazione, era in apprensione per il timore di doversi mettere in auto per raggiungere l’ospedale. La strada che dalla sua abitazione si immette sulla provinciale, infatti, era completamente bloccata da accumuli di neve. Anche in questo caso il luogotenente comandante, in stretta sinergia con il sindaco Felice Magnacca, ha fatto inviare sul posto un mezzo comunale che ha provveduto a ripulire la sede stradale.

Il luogotenente Sammarone e il vice brigadiere Sorge in servizio di pattuglia a Castiglione Messer Marino

Francesco Bottone

