Donna caricata da un cinghiale in frazione Badia di Schiavi di Abruzzo

Una donna è stata caricata e inseguita da un cinghiale in frazione Badia di Schiavi di Abruzzo. L’episodio, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, nel pomeriggio di oggi nella piccola contrada del centro montano del Vastese. La donna stava passeggiando nei pressi della sua abitazione insieme al suo cane. La sventurata si è imbattuta in un cinghiale solitario, presumibilmente un maschio adulto. Il cane di proprietà che era con lei ha incominciato ad abbaiare all’indirizzo dell’ungulato il quale, per tutta risposta, ha caricato prima il cane e poi la donna, inseguendoli per alcune decine di metri. Solo le grida della donna hanno fatto desistere il cinghiale, che si è allontanato nel folto della vegetazione.

Subito dopo la donna, ancora sotto shock per la paura, ha contatto alcuni cacciatori del posto i quali sono stati costretti a rispondere di non poter intervenire perché le attività di controllo della fauna selvatica sono al momento ferme, nonostante il millantato via libera da parte della Regione Abruzzo. Il sindaco Luciano Piluso, già informato della presenza di interi branchi confidenti nelle varie frazioni, in particolare San Martino, Salce e Badia appunto, ha annunciato che farà formale richiesta di intervento alla Polizia provinciale.

Nella frazione Badia vivono poche persone, per lo più anziane. Pochi anni fa, sempre in una contrada di Schiavi, un anziano venne aggredito da un cinghiale e finì in ospedale.