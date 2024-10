“Donne insieme per la prevenzione”, l’evento oggi al circolo San Pio di Agnone

“Donne insieme per la Prevenzione”, è il titolo scelto per l’appuntamento culturale e di approfondimento medico che si terrà nel pomeriggio di oggi presso il circolo San Pio di Agnone. Una iniziativa dello stesso circolo culturale, con il patrocinio del Comune di Agnone. In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, l’iniziativa nazionale denominata appunto “Ottobre Rosa”, si è inteso organizzare questo evento per dare massima diffusione alle informazioni e alle buone pratiche da seguire per fare prevenzione oncologica. Le relatrici scelte per l’occasione sono la dottoressa Anna Lucia Gagliardi e la dottoressa Annalidia Sammartino.

L’invito a tutte le donne, soprattutto a chi ha superato la cinquantina, è di prenotare una visita senologica presso il più vicino ambulatorio. Molte strutture e associazioni, in questo mese di ottobre, offrono consulenze e visite mediche specialistiche gratuite. Un appuntamento importante se non imperativo, anche per le più giovani, per vincere insieme uno dei tumori femminili più diffusi e devastanti anche dal punto di vista psicologico. Il tumore al seno colpisce circa una donna su otto. In molti casi si può prevenire o comunque diagnosticare in fasi molto precoci.