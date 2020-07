Donne investite a Castiglione Messer Marino, sul posto Carabinieri e 118

Due donne, pare originarie di Schiavi di Abruzzo, sono state investite pochi minuti dopo le ore 18 a Castiglione Messer Marino, nei pressi della chiesa di San Rocco, nella centralissima piazza del paese.

Un’auto, che procedeva comunque a velocità moderata, avrebbe investito le due donne che stavano attraversando facendole cadere a terra. Secondo le prime indiscrezioni circolate le malcapitate non hanno riportate traumi o ferite gravi, una di esse è stata tuttavia accompagnata in ospedale per accertamenti dal 118 di Castiglione Messer Marino, giunto sul luogo dell’incidente in pochissimi minuti. Sul posto, per i rilievi del caso, anche una pattuglia dei Carabinieri.