Doppio furto nella notte: portati via sigarette e alcolici a Poggio Sannita e Pietrabbondante

Un doppio furto a danno di due locali pubblici, uno a Poggio Sannita, l’altro a Pietrabbondante. Si apre così la pagina di cronaca dell’Alto Molise nel giorno delle elezioni. I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte e hanno svaligiato due noti locali di zona, nei due centri abitati di Poggio Sannita e Pietrabbondate.

Nel primo caso, proprio al centro della piazza di Poggio Sannita, i delinquenti sono riusciti a sollevare la saracinesca metallica e, dopo aver divelto la serratura della porta di ingresso, si sono introdotti all’interno della storica attività commerciale. Chiaramente in cassa c’erano solo pochi spicci, mentre i ladri hanno portato via, con tutta calma, sigarette e tabacchi per un valore ancora da quantificare nella sua interezza.

Un secondo colpo, poche ore dopo, a Pietrabbondante, dove dalle prime ricostruzioni pare addirittura che i ladri abbiano tagliato le inferriate a protezione della porta di ingresso. Anche in questo secondo caso i delinquenti hanno portato via tabacchi per un valore non ancora quantificato.

Sul doppio furto indagano i Carabinieri della compagnia di Agnone coadiuvati dalle stazioni della territoriale competenti per territorio.