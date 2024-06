Polizia: la dottoressa Miriam D’Anastasio nominata dirigente della Digos di Chieti

La dottoressa Miriam D’Anastasio è stata nominata Dirigente della D.I.G.O.S. della Questura di Chieti, prendendo il posto del dottor Coriolano Conte che, a sua volta, assumerà l’incarico di Dirigente del 3° Reparto Volo della Polizia di Stato di Bologna.

La dott.ssa D’Anastasio, già Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Chieti dal dicembre 2017 al settembre 2023, e da ultimo Dirigente del Commissariato di P.S. di Lanciano, su cui esercita tuttora le funzioni di Dirigente a scavalco, è laureata in Giurisprudenza ed in possesso del Master di II livello in “Criminologia, Security, Intelligence” conseguito presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nonché del Master di II livello in “Scienze della Sicurezza” conseguito presso il medesimo ateneo.

Al termine del 99° Corso di formazione per Commissari, nel gennaio 2011 è stata assegnata dapprima presso la Questura di Lodi, dove ha ricoperto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione e successivamente presso la Questura di Pavia in qualità di Dirigente dell’Ufficio del Personale e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Da novembre 2012 a dicembre 2016 ha prestato servizio presso la Questura di Teramo ricoprendo l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Nel gennaio 2017 è stata trasferita alla Questura di Chieti in qualità di Dirigente dell’Ufficio del Personale.