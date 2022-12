Doppio furto nella notte: ripuliti un bar e una stazione di servizio lungo la fondovalle Sangro

Doppio furto nella notte appena trascorsa sul territorio dell’Alto Molise a confine con quello dell’Abruzzo. Almeno i due i colpi di cui si è avuta notizia in queste ore, uno messo a segno sul territorio comunale di San Pietro Avellana, l’altro ad Ateleta, in provincia de L’Aquila quindi, ma entrambi a ridosso della fondovalle Sangro evidentemente utilizzata dai ladri come via di fuga.

Una banda di ladri ha agito nel cuore della notte prendendo di mira il distributore Agip nei pressi dello svincolo di San Pietro Avellana. I delinquenti si sono introdotti all’interno, quando l’impianto era già chiuso, facendo effrazione su una finestra esterna. Entrati nel locale adibito a bar e sala giochi i ladri hanno agito con una certa calma, probabilmente coperti dalla presenza di un palo all’esterno, e infatti hanno portato via, caricandole presumibilmente su un furgone, ben tre apparecchiature da gioco, le slot machine. Nel bottino, che è ancora da quantificare nella sua interezza, sono finiti anche diversi gratta e vinci e altri beni di consumo presenti all’interno del locale.

Un altro furto, probabilmente avvenuto temporalmente prima di quello a San Pietro Avellana, viene segnalato ad Ateleta, il piccolo centro abruzzese al confine con la provincia pentra e proprio all’imbocco della fondovalle Sangro. Anche in questo caso i ladri hanno preso di mira un esercizio commerciale, un bar, dal quale avrebbero portato via prodotti e valori per un bottino ingente, ma ancora da quantificare. Per fare irruzione all’interno i ladri hanno abbattuto, letteralmente, una parete del locale, forse utilizzando un automezzo come ariete.

Sull’accaduto indagano, per quanto di competenza sui rispettivi territori, i Carabinieri delle compagnie di Agnone, al comando del maggiore Evangelista, e quella di Castel di Sangro, guidata dal maggiore Castagna.