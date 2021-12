Dosi booster al palazzetto dello sport di Castiglione: la macchina da guerra del dottor Di Giovanni

Una vera e propria macchina da guerra quella che sta inoculando centinaia di dosi di richiamo del vaccino contro il Covid, questa mattina, a Castiglione Messer Marino, presso il palazzetto dello sport messo a disposizione dall’amministrazione comunale.

Lo stesso sindaco Felice Magnacca, armato di penna, riempie i moduli di accettazione dei tanti che da Schiavi di Abruzzo, Castiglione, e dagli altri centri dell’Alto Vastese, si stanno recando nella struttura per la terza dose di vaccino.

Mente, cuore e motore del centro vaccinale di montagna il dirigente medico Fioravante Di Giovanni, e la sua “vice”, una vera e propria aiutante di campo per restare al lessico militare, Patrizia Iacovone che gioca in casa e ha coinvolto tante colleghe infermiere di Castiglione Messer Marino.

«Tutto procede spedito, grazie ad una squadra ormai rodata che ho portato con me da Casoli e che non mi stancherò di ringraziare. – commenta il direttore Di Giovanni – In base alle prenotazioni, al termine della giornata potremmo arrivare anche superare le quattrocento dosi di vaccino».

E in effetti le operazioni procedono spedite, con tempi di attesa di meno di dieci minuti per i pazienti. Una bella prova di efficienza resa possibile anche dall’associazione Alpini di Castiglione che si occupa del servizio d’ordine.

Francesco Bottone