Dottoressa in Psicologia, auguri a Martina Orlando

Confetti rossi per Martina Orlando di Agnone, che all’Università di Parma, Dipartimento di discipline umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, si è laureata in Psicologia dell’intervento clinico e sociale. La neo dottoressa ha discusso brillantemente la tesi: «Perché non tutto del bambino malato è malato: l’importanza delle attività ludico-ricreative». Relatore della tesi la professoressa Paola Corsano, correlatore Laura Guidotti. A Martina gli auguri per un cammino professionale ricco di soddisfazioni, giungono dai genitori, papà Lucio e mamma Mariarosa, dalle sorelle, nonni, zii, parenti e amici tutti. A Martina le congratulazioni per l’importante traguardo raggiunto anche da parte della redazione de l’Eco online.

