Dottoressa in Psicologia con il massimo dei voti, auguri a Chiara Di Pietro di Agnone

Confetti rossi per Chiara Di Pietro di Agnone, che presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha conseguito la laurea magistrale in Psicologia: Risorse umane, Ergonomia cognitiva, Neuroscienze cognitive. La neo dottoressa ha discusso brillantemente la tesi: “Psicologia dei processi cognitivi. Comunicazione aziendale e stereotipi di genere” riportando una votazione di 110 con lode. Relatore: la professoressa Simona Collina. A Chiara le congratulazioni più sentite giungono da parte dei genitori, Fiorella e Sergio e dal fratello Francesco. “La vita è fatta di traguardi, alcuni semplici, altri più difficili. Hai dimostrato che tutto è possibile quando si ha fiducia in sé stessi. L’augurio è che questo risultato possa essere l’inizio di una brillante carriera lavorativa. Ti vogliamo bene”, il messaggio affidato a l’Eco online che si unisce agli auguri.

Correlati