Droga, estorsione, rapina e stalking: un arresto nel Chietino

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emanata dal Tribunale di Lanciano, è stata eseguita dal personale della Polizia del commissariato di Lanciano. Un giovane, già ai domiciliari per estorsione, rapina, stalking e coltivazione di sostanze stupefacenti, ha ripetutamente violato le misure cautelari imposte, tanto da rendere necessario l’aggravamento della pena che il Gip ha accolto. L’arrestato è stato associato al carcere di Vasto in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

