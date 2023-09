Due chili di hashish e cento grammi di cocaina: tre arresti nel Chietino

Ancora un duro colpo allo spaccio di droga nel Chietino. I militari della Stazione Carabinieri di Sambuceto, in San Giovanni Teatino, impegnati quotidianamente in una sistematica e capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire alla collettività sempre maggiori livelli di sicurezza, nell’ambito di una mirata attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti alle ore 19 circa dell’8 settembre 2023 hanno proceduto all’arresto di tre uomini di origine napoletana, tutti positivi in Banca Dati Forze di Polizia: uno di anni 26 residente in Quarto, uno di anni 43 residente in Pozzuoli e un altro di anni 50, trovati in possesso di kg. 2,100 circa di sostanza stupefacente del tipo “Hashish” e gr. 108 circa di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”

A nulla sono valsi i tentativi di uno dei tre di disfarsi di parte dello stupefacente e delle azioni compite per depistare i carabinieri impegnate nell’attività di contrasto. Tale comportamento non è sfuggito ai militari che hanno immediatamente recuperato l’involucro contenente la sostanza.

Numerosi anche i controlli alla circolazione stradale con diverse persone e mezzi controllati.

L’operazione condotta dei militari della Stazione Carabinieri di Sambuceto si inserisce in una più ampia attività di prevenzione, disposta in tutta la provincia dal Comando Provinciale Carabinieri, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati dagli assuntori di sostanze stupefacenti per garantire maggiore sicurezza e contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.