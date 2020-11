Sarebbero due i casi positivi al Covid 19 accertati con tampone Asl nella piccola comunità di Castelguidone.

Nella mattinata di oggi la Asl non aveva ancora comunicato il dato in via ufficiale alle autorità comunali, tuttavia sono stati già avviati i protocolli per il tracciamento dei contatti stretti dei due positivi. Sin dalle prossime ore saranno effettuati tamponi a diverse persone del posto.