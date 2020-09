Due etti di marijuana in casa, un denunciato nel Vastese

I Carabinieri della stazione di Cupello hanno deferito alla Procura della Repubblica di Vasto un giovane locale per detenzione fini di spaccio e segnalato alla Prefettura due ragazzi quali “assuntori”.

A seguito di più segnalazioni giunte da vari cittadini presso il Comando Arma locale, circa vari assembramenti di ragazzi in ore serali nei pressi del cimitero di Cupello e la villa di Monteodorisio, i militari intraprendevano, dal mese di agosto, una serie di attività di “osservazione”, sia dinamiche che statiche, che hanno permesso di individuare un gruppo di soggetti, perlopiù di età giovanile, dediti anche al consumo di sostanze stupefacenti.

Nella serata di lunedì, dopo aver notato un gruppo di giovani nei pressi del cimitero di Cupello, i Carabinieri della locale Stazione decidevano di intervenire. Nell’occasione, venivano prima controllati due adolescenti che avevano appena acquistato alcuni grammi di marijuana, dopodiché i militari decidevano di operare una perquisizione personale e locale a carico di B.L. di Monteodorisio a seguito della quale venivano recuperati e sottoposti a sequestro circa due etti di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di “dosi”.

Il suddetto risultato investigativo portava al deferimento, in stato di libertà, di B.L. alla Procura della Repubblica di Vasto, per detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73/5° D.P.R. 309/90), mentre i due adolescenti sorpresi con pochi grammi, venivano segnalati quali “assuntori” alla Prefettura di Chieti (art. 75 D.P.R. 309/90).

Le indagini continuano poiché vi sono altre segnalazioni di cittadini che dovranno essere vagliate in relazione allo spaccio in orari serali tra i comuni di Cupello e Monteodorisio.

