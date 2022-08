Due fronti di fuoco: fiamme lungo la provinciale 198 e brucia la pineta sopra a Padulo

Sono due i fronti di fuoco che stanno divorando ettari di vegetazione lungo la provinciale tra Castiglione Messer Marino e Schiavi di Abruzzo. Il fronte più esteso è a ridosso della sede stradale, presidiata in questo momento dai Vigili del fuoco inviati dal comando provinciale di Chieti e da squadre della Protezione civile.

L’altro rogo è a monte, lungo il crinale del Colle San Silvestro, appena al di sotto della pala eolica CMM14. Il rogo avanza velocemente in direzione Castiglione, alimentato dai pini al di sotto della strada di servizio dell’impianto eolico. La pineta sovrasta la frazione Padulo di Castiglione Messer Marino, come si vede dalla grafica sottostante.

Nel corso della notte i Vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile resteranno a presidio della provinciale, che è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza, con l’obiettivo di impedire alle fiamme di oltrepassare la carreggiata. Alle prime luci dell’alba sarà richiesto l’intervento dei canadair, in considerazione del fatto che la pineta a monte di frazione Padulo è situata su un costone impervio in forte pendenza inaccessibile per i mezzi su gomma.