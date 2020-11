Due medici per il “Caracciolo” e il Comune li aiuta a trovare casa

Dal Comune di Agnone, l’amministrazione comunale informa i cittadini in merito al nuovo avviso pubblico Asrem che prevede l’assunzione di due medici per i reparti dell’ospedale “Caracciolo”.



«L’avviso pubblico di Asrem prevede il conferimento di due incarichi a tempo determinato a medici della disciplina di medicina interna che andranno a svolgere la loro attività professionale nell’ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone. – spiegano dal Municipio – L’amministrazione comunale nel ringraziare Asrem per l’impegno profuso, oltre a pubblicizzare tale avviso, si fa carico di aiutare i professionisti nel reperimento di una struttura di supporto logistica sul territorio comunale. L’avviso è sicuramente una boccata d’ossigeno in un momento di emergenza sanitaria, ci si augura che alla pubblicazione facciano seguito concorsi di stabilizzazione per il personale».