Duecento milioni per i piccoli Comuni, la richiesta Uncem per la riqualificazione dei centri storici

Tra le proposte formulate dall’Uncem relativamente alla legge di bilancio dello Stato, oltre all’incremento del Fondo di Sviluppo Montagne Italiane, Uncem Molise, insieme alla presidenza nazionale, propone il rifinanziamento, con duecento milioni di euro, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi Comuni».

L’art. 3, comma 6, prevede l’individuazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di progetti da finanziare sulla base del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022. Il «Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» è stato pubblicato sul sito del Dipartimento Casa Italia il 14 luglio 2024. La commissione di valutazione dei progetti pervenuti ha concluso la valutazione delle 2638 domande. Ben 1459 sono state le domande non ammesse. È esplicitato nel decreto di approvazione delle domande che la graduatoria dei progetti finanziabili conserva efficacia per tre anni a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che sarà possibile attingere anche successivamente per ulteriori finanziamenti. «È dunque importante – chiudono Paglione e Bussone all’unisono – l’individuazione di duecento milioni di euro per poter finanziare ulteriori progetti dei piccoli Comuni».