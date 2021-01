Duemila mascherine FFP2 per le attività commerciali di Agnone

Mario Petrecca, consigliere con delega alla Protezione Civile, ha inteso attivare, insieme all’amministrazione comunale e in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri Agnone, una distribuzione di mascherine FFP2 a tutte le attività commerciali di Agnone.

«La consegna dei dispositivi di protezione individuale è in fase di ultimazione, – spiegano dal Municipio – saranno distribuite ben 14 mascherine per ognuna delle 150 attività presenti nella cittadina».

Il consigliere Petrecca ha così commentato l’iniziativa: «Visto il perdurare dell’emergenza COVID-19 e visto che i commercianti sono a contatto con tantissime persone ogni giorno, ci è sembrato doveroso garantire loro una fornitura di mascherine FFP2 per ringraziarli del prezioso lavoro che svolgono quotidianamente».