E-Gov Alto Medio Sannio, un bando per costituire short-list di professionisti

Il Comune di Agnone, quale capofila del progetto Snai Area ‘Alto Medio Sannio’, intende procedere alla costituzione di una short-list di esperti per l’affidamento di incarichi professionali di collaborazione nell’ambito del progetto ‘E-gov Alto Medio Sannio – Soluzioni tecnologiche per cittadini e imprese’.

Le figure che si cercano sono: esperto in progettazione e sviluppo di Sistemi informativi territoriali; esperto in digitalizzazione e georeferenzazione di cartografie in ambiente Gis; informatico in gestione dei database e programmazione web; esperto nella pianificazione urbanistica, ambientale e agronomica-forestale. La scadenza del bando fissata per il 23 marzo prossimo.