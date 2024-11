E-GOV, soluzioni tecnologiche per cittadini e imprese, la presentazione ad Agnone

E’ stata convocata per questa mattina, alle ore 10.30, presso la sala consiliare di Via Beato Lucci in Agnone, una riunione nel corso della quale verranno illustrati i risultati ottenuti nell’ambito del progetto “E-GOV – Soluzioni tecnologiche per cittadini e imprese”. Si tratta di un intervento realizzato con i fondi messi a disposizione dalla Strategia nazionale per le aree interne. La riunione, oltre a fare il punto sulla situazione attuale, è finalizzata anche a rendere pienamente operativi, per i dipendenti degli uffici tecnici comunali dei vari Comuni di zona, gli strumenti informatici previsti dal progetto “E-Gov”. «Considerata la valenza degli argomenti in discussione, – spiegano dal Municipio di Agnone – si raccomanda la massima partecipazione e la presenza per ogni Comune oltre che del sindaco anche del responsabile dell’ufficio tecnico comunale».

