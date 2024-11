Settore lattiero-caseario: cambiamenti e prospettive grazie alla cooperazione

A Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila, il primo incontro nazionale sulla cooperazione nel settore lattiero-caseario. E’ in programma oggi mercoledì 6 novembre prossimo, a partire dalle 10.30, il convegno dal titolo Il settore lattiero-caseario: cambiamenti e prospettive. L’impegno della cooperazione, ospitato dalla cooperativa La Villa (Via delle Querce di Villa San Sebastiano).

Promosso da Fedagripesca Confcooperative Abruzzo in collaborazione con il DAQ Latte Abruzzo, il distretto agroalimentare di qualità regionale del settore, l’appuntamento punta a definire compiutamente il ruolo e l’impegno della cooperazione nello specifico comparto produttivo e ad approfondire temi cruciali, quali le relazioni e il confronto con l’Unione europea, il ricambio generazionale e come comunicare al meglio il mondo del latte.

Nel corso dell’incontro, saranno illustrati anche i progetti strategici in via di definizione, sia per quanto riguarda l’allevamento che la ricerca. Al termine del convegno, la chef Lucia Tellone proporrà una degustazione di prodotti della cooperazione.

Prevista la partecipazione di Roberto Santangelo, assessore regionale alla cultura, Emanuele Imprudente, assessore regionale all’agricoltura, Antonio Marascia, presidente Confcooperative Abruzzo, Giovanni Guarnieri, presidente nazionale del settore lattiero-caseario di Fedagripesca Confcooperative, Antonio Pensa, presidente DAQ Latte Abruzzo, Giuseppe Martino, docente di produzioni animali all’Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Bioscienze.