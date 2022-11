Eccellenza del Molise alla memoria all’artista agnonese Paola Cerimele, l’ok del Consiglio regionale

Presieduta dal presidente Salvatore Micone si è riunita in mattinata la Commissione preposta alla designazione, ai sensi della legge regionale 12 del 2015, degli insigniti dell’onorificenza di “Ambasciatore del Molise nel Mondo”. L’onorificenza viene attribuita a quelle persone di origine molisana che, per meriti accademici, culturali, politici, sociali, professionali, si siano positivamente distinte nei paesi stranieri, o nelle regioni italiane diverse dal Molise, in cui sono emigrate in passato o dove attualmente vivono stabilmente.



La consegna delle onorificenze avverrà in occasione della Giornata dell’Emigrazione molisana nel mondo, che si terrà ad Agnone il prossimo 6 dicembre. La commissione, per la stessa occasione, ha deciso di attribuire riconoscimenti ad Eccellenze che hanno portato in alto il nome del Molise e che hanno investito e che continuano a credere in questa terra offrendo al Molise ed alle sue comunità contributi importanti, non solo in termini di sviluppo economico, ma anche in termini di crescita sociale e culturale. Il Presidente Micone ha, quindi, proposto, ricevendone unanime condivisione, di assegnare, da parte dell’intero Consiglio regionale, un’onorificenza speciale quale Eccellenza del Molise alla memoria dell’artista agnonese Paola Cerimele, recentemente scomparsa in un tragico incidente.