Eccellenza: prima l’esonero di Giovanni Menna poi la manita alla Gioiese, l’Agnonese volta pagina

L’Olympia cala la manita contro la Gioiese, ma la notizia della sesta giornata di Eccellenza è l’assenza del tecnico Giovanni Menna sulla panchina dei granata. Al suo posto Antonio Dell’Oglio che ha guidato l’undici altomolisano al secondo successo stagionale. Da fonti vicine la società Menna è stato sollevato dall’incarico in settimana dopo la rocambolesca sconfitta di Campomarino (3-2) rimediata in riva all’Adriatico sabato scorso. Sull’allontanamento di Menna, il club di viale Castelnuovo si è riservato di inoltrare un comunicato stampa per spiegare le ragioni dell’ultima decisione.

