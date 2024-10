Olympia Agnonese, mister Menna su facebook: “Sarò sempre al vostro fianco”

“Risoluzione consensuale del rapporto dovuta da impegni di lavoro che non consentono di proseguire l’attività da tecnico della prima squadra. La società ringrazia mister Giovanni Menna per la dedizione e l’impegno profuso ed augura allo stesso le migliori fortune professionali”.

Con queste poche righe l’Olympia Agnonese chiarisce la posizione ufficiale sulla mancata presenza in panchina dell’ormai ex tecnico in occasione dell’incontro con la Gioiese. Dunque nessun esonero, ha tenuto a sottolineare il club di viale Castelnuovo.

“Sarò sempre al vostro fianco” il commento di Di Menna su facebook seguito da un cuore.