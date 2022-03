Eccellenza: solo un pari dell’Agnonese a Ururi, la vetta si allontana

L’Agnonese mantiene il secondo posto in graduatoria ma scivola a -5 lunghezze dalla capolista Termoli vittoriosa nel finale sul Sesto Campano (3-1). A Ururi i granata non vanno oltre il pareggio (1-1) e ora hanno il fiato sul collo dell’Isernia che, complice il successo sul Campobasso 1919, si è porta -1 dall’undici di D’Ambrosio. In basso Molise i Grifoni si illudono con il vantaggio di Kone (30’), ma ad inizio ripresa (49’) vengono raggiunti dal gol di Viola. A nulla l’assalto alla porta di Silvestri che viene salvato dal palo interno su conclusione di Tizzani. Al triplice fischio finale è pari e patta. Domenica prossima l’Olympia ospita il Guglionesi, mentre il Termoli farà visita al Castel di Sangro.

In serie D, girone F, rinviata la gara tra Vastogirardi – Pineto a causa della positività al Covid di alcuni calciatori molisani. Salgono a due i recuperi dell’undici di Prosperi che oltre al match con il Pineto dovrà recuperare la sfida contro il Montegiorgio.

Tutti i risultati della 24^ giornata: Campodipietra – Castel di Sangro 3-2; Venafro – Altilia 17-0; Isernia – Campobasso 1919 4-1; Ururi – Agnonese 1-1; Termoli – Sesto Campano 3-1; Pietramontecorvino Cliternina 2-0; Gambatesa – Volturnia 3-0; Guglionesi – Bojano 5-1.

La nuova classifica: Termoli (-1) 63, Agnonese 58, Isernia 57, Campodipietra 56, Venafro 45, sesto Campano 44, Guglionesi 35, Ururi 33, Bojano, Pietramontecorvino 31, Cliternina 21, Campobasso 1919, Castel di Sangro 19, Volturnia 15, Altilia (-1) 2.