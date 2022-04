Eccellenza, un super Picozzi trascina l’Agnonese alla vittoria sul Guglionesi

L’Olympia Agnonese torna alla vittoria e lo fa in maniera roboante. Trascinata da uno super Crescenzo Picozzi, autore di ben quattro reti, manda al tappeto il Guglionesi. Con il successo sui bassomolisani dell’ex Antonello Spagnuolo, i granata tornano secondi in classifica a cinque lunghezze dal Termoli vittorioso a Castel di Sangro. All’undici di Michele D’Ambrosio bastano 13 minuti per far capire a tutti che i risultati delle ultime due settimane sono un lontano ricordo. Così con una doppietta per tempo, Picozzi si porta a casa il pallone. Di ottima fattura la terza marcatura con una sforbiciata volante che fa spellare le mani al pubblico presente, mentre Kone in precedenza si prende il lusso di fallire anche un calcio di rigore respinto dal giovane classe 2005 Tipurlea. Con i quattro gol messi a segno al Real Guglionesi, il fantasista campano sale a quota 19 marcature nella speciale classifica dei cannonieri. Sabato prossimo i grifoni sono attesi nell’insidioso anticipo di Campodipietra che nel pomeriggio non è andato oltre il pareggio a Bojano, prossimo avversario del Termoli capolista. A cinque giornate dalla conclusione della stagione e con lo scontro diretto atteso (sabato santo) al ‘Civitelle’, ancora tutto è possibile. Ennesima nota stonata, ma ormai non fa più notizia, lo scarso pubblico presente sulle gradinate dell’impianto di viale Castelnuovo. Insomma, se i ragazzi del presidente Mario Russo meritano il ritorno in serie D, le presenze registrate sugli spalti sono da Prima categoria. Probabilmente è questo che l’ambiente vuole e merita. A buon intenditor…

Tutti i risultati della 25^ giornata: Volturnia – Venafro 0-6; Agnonse – Real Guglionesi 4-0; Cliternina – Ururi 1-1; Castel di Sangro – Termoli 0-3; Bojano Campodipietra 1-1; Altilia – Pietramontecorvino 0-8; Sesto Campano – Isernia 0-1; Campobasso 1919 – Gambatesa 3-2

La nuova classifica: Termoli (-1) 66, Agnonese 61, Isernia 60, Campodipietraa 57, Venafro 48, Sesto Campano 44, Guglionesi 35, Ururi, Pietramontecorvino 34, Bojano 32, Gambatesa 25, Cliternina, Campobasso 1919 22, Castel di Sangro 15, Altilia (-1) 2