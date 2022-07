Eccellenza: zero entusiasmo e nessun aiuto, il futuro dell’Olympia appeso a un filo

Passa per l’incontro pubblico convocato per lunedì 25 luglio il futuro dell’Olympia Agnonese. L’appuntamento è nella sede sociale di viale Castelnuovo alle ore 19. Dopo aver sanato la vertenza di 1400 euro promossa da un calciatore dell’ultimo campionato di serie D, il presidente Mario Russo a l’Eco online ribadisce di voler riconsegnare il titolo nelle mani del Comune.

“Una decisione sofferta – dichiara Russo – ma inevitabile in considerazione del fatto che in queste settimane nessuno si è fatto avanti per sostenere economicamente il progetto calcio ad Agnone. Da parte della società uscente – prosegue – c’è la ferma volontà di regalare il titolo a chiunque voglia farsi avanti, se ciò non dovesse avvenire l’unica strada percorribile è quella di portare le chiavi del club al primo cittadino. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento, ma purtroppo noto una forte disaffezione verso questi colori”.

Insomma, entusiasmo ai minimi termini nel quartier generale granata. Il tutto malgrado una stagione dagli ottimi risultati che tuttavia non ha acceso il fuoco della passione tra gli sportivi del Grifo. A questo punto una delle strade percorribili è quella di puntare sul settore giovanile con uno staff altamente professionale escludendo a priori l’iscrizione al torneo di Eccellenza. Il giorno della verità è ormai alle porte.