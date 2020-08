Eccellenze del territorio: buon Ferragosto dalla “Tenuta Agricola Campati”

Prodotti del territorio, davvero a chilometro zero, dai prelibati tartufi, alle uova e ai polli, passando per il miele e i formaggi, alle succulente carni degli animali allevati a terra e allo stato brado direttamente in azienda, sui monti dell’Alto Vastese, in frazione Badia.

Tutti ingredienti che fanno della Tenuta Agricola Campati di Schiavi di Abruzzo una vera eccellenza del territorio conosciuta e apprezzata anche oltre i confini dell’Italia e dell’Europa.

Il titolare della Tenuta Agricola, l’imprenditore Giancarlo Campati

E dal titolare Giancarlo Campati e da tutto lo staff della Tenuta Agricola Campati arrivano oggi i migliori auguri di buone vacanze e buon Ferragosto a tutti.

«Serviamo tutti i nostri clienti con consegne nazionali ed intemazionali. Grazie all’esperienza e al contatto con i migliori tartufi del Molise e dell’Abruzzo. – spiegano dall’azienda – Offriamo ai nostri clienti la possibilità di acquistare tartufi e funghi freschi e congelati, garantendo loro sempre qualità e certezza della provenienza dei prodotti. I nostri clienti sono ristoratori e rivenditori, sia nazionali che internazionali, altri commercianti ed anche famiglie private.

Nel nostro Catalogo Prodotti è possibile visionare la varietà dei prodotti in vendita: tartufi freschi, funghi, specialità a base di tartufo, conserve, salse, prodotti caseari, insaccati ed altre raffinate specialità gastronomiche, preparate nel rispetto dei metodi artigianali».

