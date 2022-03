Edilizia, in Molise arriva Riccardo Fraccaro ispiratore del Superbonus 110%

Le opportunità e le prospettive del Superbonus 110% per lo sviluppo del Molise, in ottica di transizione ecologica. Questo il tema al centro del dibattito organizzato per venerdì 25 marzo 2022, alle ore 16:30 nella sala della Costituzione della Provincia di Campobasso. Il MoVimento 5 Stelle Molise incontrerà i rappresentanti delle istituzioni, degli Ordini professionali e delle amministrazioni locali per fare il punto sulla misura che, dati alla mano, sta spingendo la ripresa economica del Paese.

All’evento, moderato dal vicepresidente del Consiglio regionale del Molise Angelo Primiani, sarà presente anche il deputato Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ispiratore del Superbonus 110%.



Sarà un momento di incontro e confronto su tutti gli aspetti che ruotano attorno ai bonus edili e per questo abbiamo voluto al tavolo tutte le categorie interessate: costruttori, ingegneri, architetti, geologi, geometri, amministratori.

Anche in Molise il Superbonus sta mostrando i suoi effetti benefici sull’economia e sull’occupazione, ma i temi da affrontare e chiarire non mancano. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di mettere insieme cittadini, tecnici, istituzioni e politica, per evidenziare i benefici dei bonus edili, fare il punto sulle ultime novità, raccogliere le necessità di chi lavora con e sui cantieri.

Ma, soprattutto, vogliamo dare risposte, fornire chiarimenti sui tempi e le modalità attraverso le quali chiunque possa approfittare dei vantaggi del Superbonus e di tutte le altre misure del settore.



L’evento è aperto a tutti, previa esibizione del super green pass.

Data la capienza della sala, limitata ad 80 posti per le norme anticontagio, è consigliata la registrazione al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb_gNJioA0URwAOAncBOXcSCmMBrQj05UFui0HAc4Pyb0LrA/viewform.

L’incontro sarà anche trasmesso online, sulla piattaforma Google Meet a questo link: https://meet.google.com/mpn-wzxb-vyq.

Di seguito il programma dell’incontro

Prospettive e opportunità per la transizione ecologica

25 marzo 2022, Ore 16.30 –Sala della Costituzione – Provincia di Campobasso – Via Milano 19-21

Introduce e modera

Angelo Primiani -Vicepresidente del Consiglio regionale del Molise

Saluti istituzionali

Antonio Federico – Deputato della Repubblica, capogruppo M5S in commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici

Vincenzo Niro – Assessore ai Lavori pubblici – Regione Molise

Andrea Greco – Capogruppo M5S in Consiglio regionale del Molise

Francesco Roberti – Presidente della Provincia di Campobasso

Roberto Gravina – Sindaco di Campobasso



Intervengono

Corrado Di Niro -Presidente ANCE-ACEM Molise, Associazione Costruttori Edili e Complementari del Molise

Antonio Molinari – Presidente Ordine degli Ingegneri Campobasso

Alessandro Izzi – Presidente Ordini degli Architetti Campobasso

Domenico Di Lisa – Presidente Ordine dei Geologi Campobasso

Marco D’Angelo – Presidente Ordine dei Geometri Campobasso



Conclude

Riccardo Fraccaro – Deputato della Repubblica, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri