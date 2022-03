Cagnolina abbandonata sui monti di Agnone, ora mascotte a Striscia la Notizia

Da Monte Castel Barone dove qualcuno l’aveva abbandonata insieme a quattro fratellini e sorelle, al bancone di Striscia la Notizia.

E’ la storia della cagnolina – il cui nome sarà scelto dai telespettatori della trasmissione di Antonio Ricci che possono scegliere tra Pace, Peace o Myr – trovata sui monti di Agnone da Armando Mancini e Ferdinando Vitullo che l’hanno affidata alla cure dell’associazione ‘Salviamo anime mica animali’. Complice i noti problemi per mancanza di fondi che il sodalizio vive, vicenda tra l’altro riportata su queste colonne, hanno deciso di trasferire la bellissima cucciolata nel ‘Rifugio di Golia’ a Quadri, in provincia di Chieti. Dall’alto Sangro agli studi televisivi di canale 5 il passo è stato breve.

Così la cagnolina, diventata la mascotte di Michelle Hunziker e Gerry Scotti e ormai conosciuta in tutta Italia, cerca un padrone affettuoso che possa curarsi di lei come pure degli altri componenti della cucciolata. Una storia che sicuramente vedrà un lieto fine, ma che al contempo ripropone il fenomeno dell’abbandono degli amici a quattro zampe che meriterebbe più attenzione da parte delle istituzioni spesso insensibili ad appelli e richieste di aiuto da parte di volontari che gestiscono a loro spese rifugi e strutture. Un’opera, quest’ultima, che in molti casi assicura alle amministrazioni risparmi di natura economica non indifferenti.