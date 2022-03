Editoria: quotidiano Primo Piano Molise in edicola con colori Ucraina

Da domani, venerdi’ 4 marzo, il quotidiano Primo Piano Molise sara’ in edicola con i colori dell’Ucraina.

“Non si puo’ e non si deve restare indifferenti – ha detto il direttore responsabile del giornale, Luca Colella, annunciando l’iniziativa – e con il benevolo assenso degli editori, la redazione ha deciso di conferire alla testata ‘Primo Piano Molise’ i colori della bandiera ucraina. Un modo semplice, probabilmente anche banale, per dimostrare solidarieta’ e per schierarsi senza condizione alcuna con il popolo ucraino. Siamo tutti ucraini – ha aggiunto – e lo saremo fin quando il conflitto non cessera’. Fin quando la liberta’ non sara’ in pericolo. Fin quando non scompariranno le armi. Fin quando i bimbi non potranno tornare a giocare per le strade. Banale, scontato, probabilmente anche retorico – ha concluso – meglio la retorica per una giusta causa che la colpevole e insopportabile indolenza del silenzio”.