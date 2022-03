E’ morto monsignor Nicola Mosesso, domani i funerali celebrati dal vescovo Palumbo

Stamani alle ore 5 è deceduto monsignor Nicola Mosesso, dopo lunga e sofferta malattia. A darne notizia la Curia di Trivento sui canali social. Domani 4 marzo 2022, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Castel del Giudice ci sarà la Santa Messa esequiale presieduta dal vescovo monsignor Claudio Palumbo. Monsignor Mosesso era nato a Castel del Giudice (IS) il 1° maggio 1940. Ordinato sacerdote da monsignor Alberto Carinci il 1° luglio 1967. I primi cinque anni di sacerdozio li aveva trascorsi a Trivento come vice-rettore economo nel seminario vescovile. Il 1° ottobre 1973 cominciò a far parte della comunità sacerdotale di Castiglione Messer Marino e dal 1973 al 1980 fu parroco di Casteguidone (CH). Il 1° settembre 1980 divenne vice-rettore economo nel Pontificio Seminario Regionale “San Pio x” di Chieti. Successivamente la Conferenza Episcopale Abruzzese lo nominò Assistente Ecclesiastico Regionale del M.A.S.C.I. Abruzzo. Monsignor Scotti nel 2011 lo richiamò in Diocesi e gli affidò la parrocchia di Sant’Angelo del Pesco che resse fino al 2016 quando colpito da grave malattia fu ricoverato presso la RSA di Castel del Giudice dove è stato assistito amorevolmente e con santa abnegazione, fino ad oggi, da tutto il personale.

Correlati