Educazione digitale, Poste Italiane promuove seminari web gratis

Torna in provincia di Isernia l’appuntamento di Poste Italiane con l’Educazione Digitale.

Lunedì 16 maggio alle ore 17.30 e mercoledì 18 maggio alle ore 10 sono in programma due webinar, completamente gratuiti, dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità, quali la “rivoluzione” tecnologica e digitale.

Durante le sessioni, della durata di un’ora circa, il relatore utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per permettere di sfruttare le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica e digitale come rimanere in contatto con parenti e amici anche lontani attraverso chat e videochiamate, gestire il proprio denaro direttamente dal palmo della mano attraverso il proprio smartphone, acquistare prodotti in ogni angolo del mondo e riceverli dove e quando si vuole oppure scoprire come alcuni oggetti di uso quotidiano siano in grado di assolvere funzioni diverse e di comunicare tra loro. Verranno inoltre forniti spunti utili sul tema della sicurezza.

Per conoscere le modalità di partecipazione e prenotarsi all’iniziativa è possibile rivolgersi in tutti gli uffici postali di Isernia e provincia.