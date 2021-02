Effetti negativi della pandemia su bambini e ragazzi, il bando per il sociale

L’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, che raggruppa i 12 Comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco e Vastogirardi, ha emanato un avviso pubblico diretto al finanziamento di progetti per il contrasto alla povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone minorenni, per l’individuazione di partners di progetto.

«Obiettivo strategico del progetto – spiegano dal Municipio di Agnone – è promuovere azioni di intervento in grado di restituire importanza e protagonismo agli attori locali della “comunità educante”, per consolidare sui territori modelli e servizi di welfare di comunità. Inoltre, le proposte dovranno contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su bambini e ragazzi, in un momento in cui l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha acuito disuguaglianze, fragilità e divari socioeconomici».

L’Ambito Territoriale Sociale di Agnone intende raccogliere proposte progettuali in merito all’area di intervento “CULTURA, ARTE E AMBIENTE”

La domanda dovrà essere inviata:

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI AGNONE all’indirizzo: “Ufficio di Piano – Largo Dante Alighieri, n. 51 – 86081 Agnone (IS)” in una delle seguenti modalità:

• inoltrata a mezzo raccomandata A/R

• inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito al seguente indirizzo: ambitoagnone@pec.it

• consegnata a mano all’Ambito Territoriale Sociale di Agnone

Le istanze di ammissione al Programma dovranno essere presentate dal 05 Febbraio 2021 ed entro e non oltre le ore 12 del 14 Febbraio 2021 secondo una delle suddette modalità.



A riguardo il Presidente delegato dell’Ambito Territoriale Sociale Giovanni Labbate ha così commentato: «Il dilagare della pandemia non ha provocato solo danni economici ai cittadini, ma ha avuto anche gravi ripercussioni in ambito psicologico, in particolar modo sulle categorie più fragili come quelle di bambini e ragazzi in fase adolescenziale. Invito tutte le associazioni di categoria che operano nell’ambito ludico, sportivo e sociale, comprese anche le parrocchie, a rispondere a tale bando, in modo da dare una possibilità formativa e ricreativa in più a tutti i ragazzi».



Antonio Melone, coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, ha aggiunto: «E’ importante costruire una comunità educativa comune unica, che indirizzi con proprie linee guida il progetto e ne coordini la gestione. In questo particolare momento storico, è necessario contrastare la povertà educativa e fornire servizi che incentivino i giovani a restare nel nostro territorio. I 12 Enti raggruppati nell’Ambito hanno da sempre fatto fronte comune su tante tematiche, tra le quali anche quella sanitaria. Auspichiamo che la coesione diventi elemento fondamentale anche nel portare avanti questo progetto».



Il bando è disponibile al seguente link: https://bit.ly/2NbH2IU