Prezioso leggio ottocentesco riconsegnato, era stato rubato anni fa

I Carabinieri della stazione di Civitacampomarano hanno riconsegnato al Sindaco del paese un prezioso leggio ligneo ottocentesco, rubato qualche anno fa dalla cappella cimiteriale e ritrovato dopo una breve ma intensa attività investigativa.

Il furto risale al 2001, allorquando il guardiano del locale cimitero si accorgeva che ignoti malfattori avevano asportato il prezioso oggetto unitamente a due candelabri.

Dopo aver raccolto la denuncia i militari iniziavano le ricerche, raccogliendo ogni utile informazione per ritrovare gli oggetti rubati e, a seguito di un controllo presso un negozio di antiquariato di Campobasso, i Carabinieri rinvenivano il leggio oggetto di furto, sottoponendolo ad immediato sequestro.

Dopo gli accertamenti diretti a verificare l’autenticità dell’oggetto, la Procura della Repubblica di Campobasso ne autorizzava la riconsegna alla comunità locale.

Il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Civitacampomarano ha riconsegnato al Sindaco, Manuele Paolo, il leggio in legno. Il primo Cittadino, dal suo canto, ha ringraziato l’Arma dei carabinieri per il prezioso contributo e la costante attività quotidiana sul territorio donando, altresì, al Comandante Provinciale Carabinieri di Campobasso ed al Comandante della Compagnia Carabinieri di Larino un targa a nome dell’intera cittadinanza.