Effetto Letta: l’agnonese Caterina Cerroni segretario nazionale dei Giovani democratici

«Da oggi sono ufficialmente alla guida dei Giovani Democratici, una grande comunità sempre in prima linea per i diritti degli ultimi e per una società più giusta».

Così, sui social, Caterina Cerroni, già consigliere comunale a Palazzo San Francesco e oltre 34mila preferenze alle Europee del 2019 nella circoscrizione Italia Meridionale. Laureata in Economia, giornalista pubblicista, l’agnonese Cerroni è la prima donna segretario dei Giovani democratici. Sponsorizzata, pare, dallo stesso segretario Letta.

«Ci attendono da subito grandi sfide: il percorso delle agorà, le elezioni amministrative e un progetto di riforma per rendere più forte e inclusiva la nostra organizzazione. – commenta a caldo Cerroni – Il congresso è finito da tempo e il suo esito è noto a tutti: quel patrimonio di idee, impegno e partecipazione deve essere raccolto con passione e generosità. La nostra giovanile è ferma da troppi anni: adesso non è però tempo di guardarsi indietro, ma di riaccendere i motori e cominciare a correre».

L’elezione di Cerroni è avvenuta in realtà lo scorso anno, nel corso del congresso nazionale appunto, ma l’esito di quel voto è stato contestato ed in qualche modo “congelato” in attesa di chiarimenti e accertamenti. La presidente della Commissione di garanzia dei giovani dem segnalò, all’epoca, «denunce di irregolarità, violazioni e accuse di ingerenze» da entrambe le mozioni. E così la Commissione di garanzia presieduta da Caterina Conti ha messo in stand by la proclamazione del vincitore per presunte irregolarità. Esattamente un anno dopo arriva un verdetto “salomonico” che sì, incorona Caterina Cerroni ufficialmente e senza più ombre primo segretario donna dei Giovani democratici, ma stabilisce anche che l’agnonese dovrà dividere la “poltrona” con il rivale Marras, visto che entrambi sono stati incaricati dalla segreteria nazionale del Pd.

Questo il dispaccio battuto dalle agenzie: GIOVANI DEMOCRATICI = (AGI) – Roma, 1 lug. – La segreteria nazionale del Partito Democratico “ha individuato Caterina Cerroni e Raffaele Marras quali coordinatori dei GIOVANI DEMOCRATICI, chiamandoli a guidare una fase straordinaria di ridefinizione della missione dell’organizzazione e di transizione verso il prossimo congresso”. Davide Skenderi e Agnese Zappalà saranno invece chiamati, si legge sempre in una nota, a coordinare il gruppo di lavoro sulla riforma dei Gd. A Chiara Gribaudo, responsabile della ‘Missione giovani’ della segreteria dem, “è affidato il compito di affiancare i Gd in questo percorso rifondativo. La prossima settimana la nuova struttura di coordinamento dei Gd incontrerà il segretario Enrico Letta“.