Efficienza energetica, dal Pnrr 200mila euro per il teatro Italo Argentino di Agnone

Il Teatro Italo Argentino di Agnone risulta essere l’unica struttura del Molise assegnataria dei fondi che il ministero della Cultura (Mic) ha destinato per l’efficienza energetica. Si tratta di un finanziamento pari a 200.000 euro che vede il Comune altomolisano tra i vincitori del bando del ‘Pnrr Cultura’ finanziato da NextGeneratione EU. Su scala nazionale sono 348 i teatri che gioveranno della ‘Misura 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3′. (https://cultura.gov.it/pnrrassegnazionerisorse). Ai 200.000 euro che arriveranno da Roma, il Comune di Agnone parteciperà con un ulteriore intervento di 50.000 euro per portare a termine i lavori di efficientamento energetico ormai non più rinviabili visti i costi, in particolare di luce e gas,supportati dall’Associazione ‘Amici del Teatro Italo Argentino’ che da anni gestisce l’immobile. Per il momento i nuovi lavori interesseranno la coibentazione esterna, la gestione della centrale termica da remoto, il cambio degli infissi.

