Elezione scontata per Arturo Scopino, è il “nuovo” sindaco di Montelapiano

«Dopo 25 anni dalla data della prima elezione a sindaco di Montelapiano, la comunità mi ha nuovamente rinnovato la fiducia per rappresentarla nei prossimi cinque anni. Lo farò con la stessa passione che ha contraddistinto il mio operato nei tanti anni passati e con tanta esperienza in più che mi consentirà di competere per intercettare tutte le risorse che saranno messe in campo principalmente con i fondi statali e regionali, tra cui in primis il PNRR, per valorizzare il borgo e migliorare la qualità della vita della mia gente e dei cittadini rappresentati in altri Enti. Grazie al Signore, alla mia famiglia, e a tutte le persone che mi sono state e mi sono vicine e a coloro che con il loro consenso mi hanno dato, ancora una volta, la loro fiducia e la possibilità di servirli per attualizzare le mie “Verdi” idee e rendere Montelapiano sempre più “Meraviglia d’Abruzzo”. Grazie di cuore».

Così l’appena eletto sindaco di Montelapiano, Arturo Scopino. Amministratore di lungo corso, vicepresidente della Provincia di Chieti, l’elezione è stata per lui poco più che una formalità, visto che si è trovato a competere, per modo di dire, con una lista “civetta” del posto e con una lista di forestieri.