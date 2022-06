Scrutini in corso a Castiglione: la pediatra Silvana Di Palma in lieve vantaggio

Le operazioni di scrutinio sono appena iniziate a Castiglione Messer Marino, Comune chiamato a rinnovare il Consiglio ed eleggere il sindaco. Tre le sezioni elettorali attive che stanno procedendo allo spoglio delle schede votate. Il primo dato ufficioso, assolutamente non indicativo visto l’esiguo numero di schede scrutinate in questo momento (ore 15 circa, ndr), dà in lieve vantaggio la pediatra Silvana Di Palma. Gli altri candidati sono il sindaco uscente Felice Magnacca e Raffaele Tatangelo, al suo primo impegno politico.

Correlati