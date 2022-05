Elezioni ‘Comitati di quartiere’, votano anche i sedicenni. Tutti i candidati

Presentate nei giorni scorsi le liste dei Comitati di quartiere di Agnone organismi di partecipazione al fine di consentire l’effettiva possibilità di intervenire in sede consultiva in provvedimenti amministrativi e più in generale, nei vari momenti dell’attività amministrativa.

Si voterà il 29 maggio prossimo dalle ore 9 alle ore 18. Saranno eletti sei rappresentanti per lista che andranno a comporre il consiglio direttivo che a sua volta dovrà eleggere un presidente, vice presidente e segretario. “I cittadini – avvertono dal Comune – possono esercitare il diritto di voto in un solo quartiere e precisamente nel quartiere nel quale risultano residenti. Hanno diritto di voto tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno d’età alla data dell’elezione. Ciascun elettore potrà votare esprimendo una sola preferenza per un componente della lista dei candidati di quel quartiere”. In tutto 8 le liste presentate.

Ecco i nomi di tutti i candidati. ‘Agnone Centro storico’: Raffaele Busico, Mario Catolino, Maurizio Chiarizio, Mario Del Castello, Antonio Di Primio, Cristina Iaciancio, Gaetano Longo, Antonino Patriarca, Fernando Sica, Clemente Zarlenga.

‘Agnone Centro’: Giulio Brunetti, Maria Antonietta Cerimele, Giuseppe D’Ascenzo, Pietro Di Ciocco, Mara Di Pietro, Michele Di Pietro, Anna Di Rienzo, Mario Di Rienzo, Maria Pia di Sabato, Antonino Magnacca, Franco Pannunzio.

‘Agnone Alta’: Pietro Bianchini, Antonio D’Ascenzo, Costantino Diana, Alessandro Ricci, Luciana Serafini, Raffaele Serafini.

‘Villacanale’: Nicola Di Salvo, Teresa Di Menna, Lino Ingratta, Rina Ingratta, Domenico Marcovecchio, Gianluca Massanisso, Fabio Mastronardi, Marisa Mastronardi, Massimo Mastronardi, Michelina Mastronardi.

‘Fontesambuco’: Diego Di Mario, Salvatore Marcovecchio, Adriana Mucilli.

‘Montagna-Rigaini’: Marco Iaciancio, Andrea Masciotra, Fabiano Orlando, Marino Orlando, Roberto Orlando, Luca Pallotto.

‘Marzovecchio-San Quirico’: Alberto di Pietro, Fabio di Pietro, Lucio Ferrelli, Gino Giaccio, Cristian Li Quadri, Emma Marcovecchio, Giuseppe Marcovecchio, Luigi Marcovecchio.

‘Sant’Onofrio’: Fiorella D’Agnillo, Leandro Iarusso, Angiolino Masciotra, Armando Masciotra, Antonio Porfilio, Biase Porfilio, Enzo Zarlenga.

Il più giovane dei candidati risulta essere Luca Pallotto, classe 1998 e inserito nella lista ‘Montagna – Rigaini’, il più anziano Cristian Li Quadri, classe 1945 rappresentante della lista del quartiere di ‘Marzovecchio – San Quirico’. In tutto 13 le donne che hanno accettato la candidatura. Le liste con più quote rosa quelle di ‘Villacanale’ e ‘Agnone Centro’, rispettivamente con quattro a testa.