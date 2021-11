Elezioni Provincia di Chieti, Scopino avanza la sua candidatura alla presidenza

Arturo Scopino, Sindaco di Montelapiano, piccolo centro montano della Provincia di Chieti, scopre le carte ed ufficializza la candidatura a Presidente della Provincia di Chieti con una sua lista, nelle votazioni del prossimo 18 dicembre, avendo raccolto le sottoscrizioni utili a sostegno del suo nome.

Con il Presidente Mario Pupillo si era riusciti per due legislature e per otto anni come coalizione di centro-sinistra a mettere insieme due anime, quella della grande città e quella dei piccoli comuni. La candidatura di Arturo Scopino a Presidente della Provincia vuole rappresentare una continuazione del progetto del centro-sinistra della condivisione di intenti delle due anime suddette, ma stavolta a ruoli invertiti, dando cioè la possibilità ad un piccolo comune di eleggere il Presidente della Provincia di Chieti.

Scopino, a sostegno della propria candidatura, ha già raccolto anche le adesioni di candidati a consiglieri provinciali di area centro-sinistra/civici all’interno della sua lista denominata “CHIETI PROVINCIA VERDE” che si auspica possa essere affiancata da altre liste del centro-sinistra e del mondo civico.

Vicino al Partito Europa Verde, Scopino è l’attuale Presidente facente funzioni della Provincia di Chieti dal 20 ottobre 2021 a seguito della proclamazione del nuovo Sindaco di Lanciano Filippo Paolini e della conseguente decadenza del Presidente Mario Pupillo.

«La candidatura di Scopino è condivisa da tanti Sindaci e consiglieri comunali di piccoli e grandi Comuni dell’intera Provincia di Chieti, anche in ragione dell’impegno e del proficuo lavoro svolto nel corso degli anni in qualità di amministratore provinciale. – si legge in una nota stampa a cura del candidato Scopino – Scopino si impegnerà affinché la Provincia di Chieti diventi l’auspicata “Casa dei Comuni”, ossia il luogo dove in modo condiviso gli amministratori programmano il futuro dell’intero territorio provinciale, anche alla luce della prossima riforma del T.U.E.L. che prevede l’attribuzione all’Ente di nuove funzioni e competenze. Scopino sarà, ancor più che in precedenza, un costante riferimento di tutti gli amministratori comunali per le questioni di interesse della Provincia e del territorio e per la programmazione di investimenti e servizi in favore dei Comuni e dei cittadini, ed avrà particolare attenzione alla realizzazione dei pilastri indicati dall’U.P.I. (Unione delle Province d’Italia) nella recente assemblea nazionale, quali la Stazione Unica Appaltante per razionalizzare la spesa pubblica nel settore servizi, forniture e lavori, l’Europa per la progettazione e start up del Servizio Associato Politiche Europee, per migliorare la capacità di attuazione dell’utilizzo dei fondi europei e l’innovazione per avviare servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dati, diffondere i servizi digitali offerti dalle Province, guidando gli enti locali verso una piena fase di digitalizzazione degli stessi».