Elisuperficie a disposizione dell’Alto Vastese, oggi la cerimonia di consegna

Una elisuperficie donata dalla Edison al Comune di Castiglione Messer Marino, ma che sarà a disposizione di tutto il territorio dell’Alto Vastese, rendendolo più sicuro dal punto di vista dell’emergenza urgenza in campo sanitario. Questa mattina l’inaugurazione a Castiglione. La piattaforma di atterraggio è destinata agli elicotteri per le operazioni di soccorso e protezione civile in un’area montana di difficile accessibilità. Il siti individuato è tra l’altro a pochi minuti dal locale distretto sanitario.

Il ritrovo per la cerimonia di inaugurazione è presso l’elisuperficie nel Comune di Castiglione Messer Marino (CH), appena dopo la rotatoria sulla strada provinciale 152 verso Montazzoli.

Interverranno:

Felice Magnacca, Sindaco di Castiglione Messer Marino

Marco Marsilio, Presidente Regione Abruzzo

Nicola Campitelli, Assessore Urbanistica-Territorio-Energia-Ambiente Regione Abruzzo

Mario Pupillo, Presidente della Provincia di Chieti

Adamo Mancinelli, Direttore 118 Chieti

Armando Forgione, Prefetto di Chieti

Fabio Lamioni, AD Edison Rinnovabili