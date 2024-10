Emergenza: infermieri a lezioni per il soccorso del paziente politraumatizzato

Presso il centro di formazione del Dipartimento Emergenza Urgenza -118 della ASL 02 si è tenuto il primo corso formativo riservato al solo personale Infermieristico delle attuali e delle future postazioni di Automedica ed Infermieristiche (INDIA) di Ortona, Atessa e Casoli, nonché del personale Infermieristico in servizio presso le postazioni 118 di Trasporto secondario programmato di Lanciano e Vasto.

I partecipanti divisi in tre giornate distinte hanno seguito il percorso attraverso 5 isole seguite da altrettanti istruttori della Centrale Operativa 118 di Chieti.

Le attività formative si sono svolte anche sul simulatore presente nei locali del centro di formazione DEA-118 ASL, sul quale è stato utilizzato il Monitor-defibrillatore che il 118 ha in dotazione, importante per l’acquisizione e trasmissione dell’elettrocardiogramma, impostazioni per il pacing, defibrillazione (DAE). Nelle altre isole formative invece ci si è addestrati all’uso del trapano intraosseo, assistenza al medico durante l’intubazione e gestione completa del paziente politraumatizzato (Tavola spinale, Estricatore, collare cervicale, immobilizzatore pelvico, materassino e steccobende per gli arti a depressione).

Il progetto formativo prevede un programma continuo verso tutto il personale Infermieristico del sistema 118 ASL grazie alla sinergia instaurata tra il Dipartimento Emergenza e il Servizio Formazione.