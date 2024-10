Emily Shaqiri, attrice e tiktoker presenta il suo libro d’esordio

Attrice, cantante, ballerina e tiktoker dai grandi numeri, l’italiana Emily Shaqiri conosciuta soprattutto grazie a serie tv come Idol x Warrior Miracle Tunes e Di4ri, sarà sabato 12 ottobre alle ore 17.30 alla Mondadori di Pescara (via Milano) dove presenterà il suo libro “Painted whispers. Un amore che sfida i pregiudizi” (Cairo).

Si tratta del suo romanzo d’esordio: è una calda e soleggiata mattina di aprile, di quelle che preannunciano l’estate a Roma.

Isabella è con tela e colori nel suo luogo del cuore in città, il Giardino degli Aranci, il posto dove va quando cerca l’ispirazione giusta. Lo stesso in cui Eric è in tenuta da jogging rossa e nera, quella che sfodera quando è particolarmente nervoso e deve uscire a correre. Quando le passa vicino, e inavvertitamente Isabella gli rovescia addosso delle tempere, si volta infuriato. Eppure basta uno sguardo ed è subito attrazione. Due mondi opposti che si scontrano. Lui figlio di facoltosi notai; lei di una vivace mamma single che si arrangia con vari lavori per arrivare a fine mese. Lui brillante studente di giurisprudenza con un futuro tra viaggi di lusso e auto costose; lei un’artista in erba con la testa tra le nuvole e un cuore puro, colmo di sogni e speranza. Lui fidanzato con la ragazza perfetta; lei in cerca dell’amore che possa cambiare tutto. Lui distante, freddo, calcolatore; lei spontanea e sincera, con un sorriso che scalda l’anima.

L’incontro tra due universi che può davvero cambiare il destino di due personalità così distanti. Tra identità segrete e cacce al tesoro nelle notti romane, i due ragazzi si avvicinano, si conoscono al di là delle apparenze e vivono una passione che li travolge. Ma quando la loro fantasia diventa reale, quando i loro sentimenti prendono finalmente il sopravvento, si accorgono che con la realtà non è facile fare i conti.

Può il loro amore essere più forte di tutto? Sarà l’autrice a rispondere a questa domanda in dialogo con la giornalista Alessandra Renzetti.

Emily Shaqiri, figlia d’arte, debutta come attrice alla giovane età di 7 anni quando recita in Una buona stagione, una serie tv della Rai prodotta nel 2011.

Nello stesso anno Emily Shaqiri è nel cortometraggio Doppia Luce grazie al quale riceve il suo primo riconoscimento importante ovvero il premio Miglior attrice emergente al Superman Film Festival in Illinois. Nel 2015, quando ha 11 anni, dimostra le proprie doti da ballerina nella versione albanese di Ballando con le stelle e nello stesso anno partecipa al talent show di Canale 5 Tú sí que vales, danzando insieme al padre.

La carriera della giovane attrice decolla nel 2018 quando ottiene un ruolo di spicco nella serie tv Idol x Warrior Miracle Tunes. Si tratta di uno show per ragazzi dove interpreta Emily Taylor, una delle protagoniste, e grazie alla grande popolarità della serie nel 2019 l’attrice torna a vestire i panni dell’eroina per lo spin off La casa delle Miracle. Nello stesso anno esordisce anche come cantante rilasciando il singolo Bugie Meravigliose che precede l’album del 2022 Va tutto bene. Tra i progetti più recenti di Emily Shaqiri c’è la serie tv per Netflix Di4ri alla quale si unisce nel 2023 nel corso della sua seconda stagione.



Nel 2024 recita anche nel film Gli assenti di Vittorio Rifranti per Gagarin, Zenit Arti Audiovisive, con il contributo del Ministero della Cultura e con il sostegno di Genova Liguria Film Commission.

