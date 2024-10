La fanfara del 10^ Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli alla Festa della Mela

Domenica 13 ottobre Castel del Giudice si prepara a vivere un momento di grande emozione: la seconda giornata della Festa della Mela – 7^ Edizione Esperienziale vedrà la partecipazione della Fanfara del 10^ Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli, diretta dal luogotenente carica speciale Maestro Luca Berardo.

La Fanfara, nota in ogni parte del mondo per la varietà del suo repertorio, per la perfezione formale delle sue esecuzioni e per il fascino che suscitano i suoi orchestrali, si esibirà in tre momenti diversi della giornata: alle ore 10.00 (itinerante), alle ore 16 (piazza panoramica albergo diffuso Borgotufi) e 19.15 (itinerante).

Emozionante e vasto il programma che spazierà dai tradizionali brani di musica classica ai più moderni di musica leggera.

“Vecchia Marcia” d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri “Nuovo Cinema Paradiso” di Ennio Morricone “Carmen” (preludio) di Bizet “O sole mio” classico napoletano “Nabucco” sinfonia di G. Verdi “Moment for Morricone” di E. Morricone “Ma non tutta la vita” dei Ricchi e Poveri “Anni 80” di Domenico Modugno “Guglielmo Tell” finale ouverture di Giacomo Rossini “Carrambata” Medley di Raffaella Carra’ “Nessun dorma” dalla Turandot di Giacomo Puccini “Canzoniere Napoletano”

Finale istituzionale

“Fedelissima” marcia d’ordinanza dell’arma dei Carabinieri “Inno di Mameli”

L’esibizione della Fanfara del 10^ Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli sarà un’esperienza indimenticabile per il pubblico presente all’evento più atteso dell’autunno a Castel del Giudice che celebra la biodiversità del territorio e la cultura dell’agricoltura sostenibile.

La Festa della Mela è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Castel del Giudice. La manifestazione rientra nella ricca programmazione culturale del progetto “Castel del Giudice Centro di (ri)Generazione dell’Appennino” con il quale il Comune di Castel del Giudice ha vinto il Bando Borghi del PNRR.