Emogasanalisi con puntura dell’arteria radiale, Cardiochirurgia di Chieti protagonista

Ancora una volta gli infermieri della Cardiochirurgia di Chieti si distinguono per l’impegno e l’interesse alla formazione e all’aggiornamento. Dopo il successo riscontrato per il precedente progetto formativo su “Percorso clinico assistenziale del paziente cardiochirurgico”, il 24 settembre 2021 è iniziato il corso su “FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER L’ESECUZIONE DELL’EMOGASANALI ATTRAVERSO LA PUNTURA DELL’ARTERIA RADIALE” per il quale sono state previste quattro giornate formative. Al termine del corso tutti gli infermieri saranno abilitati a eseguire tale procedura. Responsabile scientifico Dott. Giuseppe Filippo Giudice. Docente Dott.ssa Francesca Cerratti.

