Enalcaccia lancia il primo corso in Abruzzo per operatore abilitato ai rilevamenti biometrici

L’associazione venatoria Enalcaccia, sezione provinciale di Pescara, organizza il primo corso da operatore abilitato ai rilevamenti biometrici. Si tratta di un evento formativo autorizzato dalla Regione Abruzzo, con il patrocinio della Provincia di Pescara e del Comune di Montesilvano, assentito dall’Ispra. Le lezioni si terranno nelle prossime settimane, come da locandina, presso la sala consigliare del Comune di Montesilvano.

Franco Recchia, già funzionario della Regione Abruzzo

Coordinatore scientifico del corso è Franco Recchia, già funzionario della Regione Abruzzo, una vera istituzione nel mondo venatorio abruzzese e non solo. I relatori saranno Antonio Di Tonto, presidente della commissione d’esame e delegato dal presidente provinciale dell’Enalcaccia, Paolo Montanaro dell’Ispra, docente di biometria, la collega Anna De Marinis, sempre dell’Ispra, e Giorgio Boscarol, docente di trofeistica.

«La partecipazione al corso e il conseguimento della relativa abilitazione, sono subordinati: al possesso del titolo riconosciuto dalla Regione Abruzzo di Selecacciatore – Selecontrollore abilitato al prelievo di Cinghiale, Capriolo e Cervo; alla presentazione di specifica istanza presso la sede legale della associazione venatoria o via e-mail entro e non oltre sabato 30 aprile 2022 con contestuale versamento del contributo compartecipativo alle spese di realizzazione del Corso pari a € 80, da potersi eseguire anche tramite bonifico sul codice IBAN del c/c bancario intestato a U.N. ENALCACCIA P.T. Sezione Provinciale Pescara (I T 9 1 C 0 1 0 0 5 1 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 4) allegando relativo CRO con causale: Quota partecipazione corso anno 2022; alla disponibilità dei posti in funzione del raggiungimento del limite massimo di partecipanti stabilito in 35 adesioni (in caso di mancato accoglimento della domanda di partecipazione, la quota sarà restituita); al superamento dell’esame finale (quiz a risposta multipla) al quale si sarà ammessi previa frequenza di almeno 23 ore di lezione delle 26 totali, salvo particolari e specifici impedimenti che saranno valutati dalla commissione esaminatrice».

Per informazioni Landi Riccardo 3204303237.