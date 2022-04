“Torneo della Pace”, la scuola calcio di Agnone in campo con i coetanei ucraini

Gli iscritti alla scuola calcio dell’Agnonese, nei prossimi giorni prenderanno parte al “Torneo della Pace” con le categorie Primi Calci, Piccolo Amici e Pulcini, allenati da mister Yannick Brisotto. E insieme ai piccoli atleti dell’Olimpya ci saranno anche diversi coetanei provenienti proprio dall’Ucraina. Ad ulteriore dimostrazione che lo sport, e il calcio in particolare, è anche un mezzo per insegnare e concretizzare la solidarietà e la fratellanza tra i popoli e per dire un secco «no» alla violenza della guerra.

Si tratta di un evento sportivo interregionale che ha avuto il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Cupello oltre che della Lega nazionale dilettanti. Sono dodici le squadre che scenderanno in campo in una sorta di mini campionato, tra le quali appunto i piccoli atleti dell’Olimpya Agnonese e quelli della blasonata società del Pescara Calcio. Il torneo è riservato ai calciatori delle scuole calcio e delle società regolarmente tesserati Figc per la stagione in corso. Tra tutte le squadre partecipanti saranno formati due gironi da sei che si incontreranno tra loro con gare di sola andata che si disputeranno presso lo stadio comunale di Cupello. Le prime classificate dei rispettivi gironi disputeranno la finale per primo e secondo posto, le seconde classificate la “finalina” per il terzo e quarto posto. Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di dodici minuti ciascuno e le squadre scenderanno in campo con sette giocatori più il portiere, il terreno di gioco sarà di dimensioni ridotte e palloni size 4.

«L’Olimpiya Agnonese parteciperà volentieri a questo torneo della Pace. – spiega il responsabile del settore giovanile Fernando Sica – I nostri ragazzi scenderanno in campo e si confronteranno con tante altre squadre e con dei pari età provenienti direttamente dall’Ucraina. Perché il calcio è e deve essere, prima di tutto, una palestra di tolleranza, di fratellanza, di solidarietà e anche di educazione civica». Il torneo è in programma per la giornata del 25 aprile prossimo. Alla premiazione saranno presenti il presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, e il calciatore cupellese dell’Inter, Lorenzo Peschetola.