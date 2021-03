Ennesimo gol di Gloria Marinelli, da oggi chiamatela pure dottoressa

Da oggi lady 100 presenze in serie A, sarà anche dottoressa in Scienze Motorie e dello Sport. L’attaccante agnonese dell’Inter, Gloria Marinelli dimostra di saperci fare non solo davanti i portieri avversari, impallinati spesso e volentieri, ma anche sui libri di scuola. In modalità remoto la Marinelli, iscritta all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha conseguito infatti oggi la laurea triennale discutendo una tesi dal titolo molto originale: “Chi lo tira? I processi psicologici del rigorista”. Relatrice la professoressa Daniela Villani. A Gloria gli auguri di vero cuore dai genitori Giovanna e Mauro, dalle sorelle Adele e Denise, dai parenti e amici tutti ai quali si uniscono le congratulazioni della redazione de l’Eco online.

