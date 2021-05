Entrano in un casolare altrui e preparano la cena, denunciati per violazione di domicilio

I Carabinieri di Frosolone sono intervenuti presso l’abitazione di un residente, il quale aveva richiesto l’intervento dell’Arma, poiché due giovani, approfittando della sua assenza, dopo aver forzato la porta di ingresso di un’abitazione di proprietà sita in campagna, si erano introdotti all’interno ed al momento del controllo stavano preparando la cena.

I due, nella circostanza, sono stati allontanati da quel luogo e denunciati in stato di libertà per il reato di violazione di domicilio.

